Daisy-May Demetre ist der Star der New York Fashion Week! Am vergangenen Sonntag sorgte das blonde Mädchen für einen emotionalen Moment während der Präsentation des Haute Couture-Labels Lulu et Gigi: Als erstes beidseitig beinamputiertes Kindermodel schwebte die Neunjährige über den Laufsteg. Bei Daisys Geburt wurde eine sogenannte fibulare Hemimelie festgestellt – ein Gendefekt, der eine Verkrümmung von Füßen und Unterschenkeln verursacht. Daraufhin mussten dem Mädchen im Alter von 18 Monaten beide Beine amputiert werden. Den Walk über den Runway meisterte sie mit Prothesen – und eroberte so die Herzen des Publikums im Sturm.



