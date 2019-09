Shawn Mendes (21) und Camila Cabello (22) können die negativen Kommentare nichts anhaben! Seit Wochen sind die beiden Sänger unzertrennlich und tauschen auch in der Öffentlichkeit Zärtlichkeiten aus. Doch für ihre Art des Küssens musste das Promi-Paar einiges an Kritik einstecken – ein paar Fans verglichen sie deswegen sogar mit Fischen. Nun antworteten die "Señorita"-Interpreten darauf mit einem lustigen Videoclip auf Instagram, in dem sie sich übertrieben abknutschen.



