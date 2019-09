Lena Meyer-Landrut (28) legt selbstbewusst mit einem weiteren freizügigen Foto im Netz nach – wählte dafür dieses Mal aber eine seltsame Location! In der Vergangenheit musste die Sängerin viel Kritik dafür einstecken, dass sie sich angeblich oft zu sexy auf Social Media präsentiert. Regelmäßig verteidigt sich die "Better"-Interpretin jedoch und will nicht oberflächlich auf die Schnappschüsse reduziert werden. Mit ihrem neuesten Posting sorgt Lena aber jetzt wieder für Diskussionen: Wieso fotografiert sie sich nur in Dessous im Bad?

Lasziv posiert Lena auf einem Badezimmer-Selfie, das sie nun auf Instagram veröffentlichte. Darauf trägt sie weiße, sportliche Unterwäsche und hat dazu Springerstiefel kombiniert. Ihr durchtrainierter Körper steht zwar klar im Fokus, im Hintergrund ist jedoch auch deutlich ein stilles Örtchen zu sehen! Doch warum lichtete sich der Bühnenstar ausgerechnet hier ab? Das verrät Lena in einem Kommentar: "Hier ein Spiegel-Bild von mir in Unterwäsche und Docs. Warum, fragt ihr euch? Warum nicht, frag ich zurück!"

Passend zu diesem Netz-Beitrag postete die ehemalige Eurovision Song Contest-Siegerin folgendes Zitat: "Deine engsten Menschen sollten dein Spiegel sein. Keine Angst davor haben, ehrlich zu sein, um dein wahrhaftiges und echtes Ich zu reflektieren." Angst davor, ihr wahres Ich im Netz zu präsentieren, hat Lena offensichtlich nicht – und das kommt bei ihren Followern gut an: "Sehr schöne Frau und sehr schöne Figur", lobte nicht nur eine Userin.

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut im Bikini

Anzeige

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut im September 2019

Anzeige

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de