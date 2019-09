Am 19. September kehren die Crawleys zurück – die britische Hitserie Downton Abbey feiert ihr Comeback sogar auf der großen Leinwand. Noch vor dem Kinostart verraten die Hauptdarsteller Hugh Bonneville (55), der Lord Robert Crawley verkörpert, Haushälterin Mrs. Hughes, gespielt von Phyllis Logan und Sophie McShera Promiflash ihre liebsten Erinnerungen vom Film-Set. So viel vorweg: An Pannen mangelte es während der Dreharbeiten nicht: “Ich bin sehr anfällig für Unfälle. Ich bin dafür bekannt, ein volles Tablett fallenzulassen. Es ist hart, mit so vielen Requisiten umgehen zu müssen, es wird viel verschüttet", lacht die Daisy Mason-Darstellerin.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de