Kommt es dieses Jahr bei Love Island wieder zu TV-Sex? Bis auf die Kandidaten Yasin und Mischa Mayer zeigten sich die Kandidaten der dritten Staffel im Vorfeld nicht so Kamera-Potent. In den vergangenen Staffeln waren die liebeshungrigen Teilnehmer da eindeutig mehr in Koitus-Laune. Neben Chethrin Schulze (27) und Mike Heiter hatte auch Staffel-zwei-Liebling Jessica Fiorini Sex mit ihrem Mallorca-Hulk Sebastian Kögl. Im Promiflash-Interview verriet die Schweizerin, wie sie heute über den Cam-Höhepunkt denkt.

"Klar, ist es ein Moment, welchen man eher privat genießen sollte und den man nicht mit der Öffentlichkeit teilen will. Trotzdem bereue ich es nicht. Es hat in dem Moment einfach gepasst und an die Kameras denkt man in solch einem Moment als letztes", verriet die hübsche Blondine gegenüber Promiflash. Auch wenn die Beziehung mit ihrem Muskelmann nach der Sendung ganz schnell wieder auseinander ging, denkt sie an den TV-Sex nicht schlecht zurück. Sie verbucht es vielmehr als Erfahrung.

Dieses Jahr nahm Jessicas beste Freundin Dijana Cvijetic an dem Dating-Format teil. Doch die Zeit reichte nicht, um Liebe zu finden. Die Nachrückerin musste nach einer Couple-Zeremonie die Villa als Erstes wieder verlassen.

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini, TV-Star

Anzeige

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini, Reality-Star

Anzeige

Instagram / itsjessicafiorini Die "Love Island"-Kandidatinnen Dijana und Jessica

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de