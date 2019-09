Das denkt Salvatore Vassallo nach Temptation Island über Anastasiya Avilova (31)! Die Reality-TV-Stars flirteten in dem Format, was das Zeug hält. Doch dann wandelte sich das Techtelmechtel in einen fiesen Streit. Der Muckimann beleidigte das Playmate sogar so arg, dass es mit einem Anwalt drohte. Nach dem ganzen Drama offenbart Salvo im Promiflash-Interview, was er von seiner TV-Flamme mittlerweile hält: "Sie provoziert die Menschen, sie bringt die zur Weißglut."



