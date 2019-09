Am Samstag war es endlich so weit: Jessica (25) und Niklas Schröder (30) gaben sich im Standesamt Schloss Hünnefeld in Bad Essen das Jawort. Die einstigen Kuppelshow-Kandidaten feierten gemeinsam mit Freunden und der Familie eine Sause der Extraklasse – inklusive Hochzeitstanz, Traumkleid und prominenten Gästen. Promiflash war live vor Ort und präsentiert euch jetzt die schönsten Aufnahmen der Trauung und der Festlichkeiten im Anschluss!



