Nach einer langen Schwangerschaft ist Nina Noel am vergangenen Wochenende endlich Mama geworden! Die "Krass Schule"-Darstellerin hatte kurz vor der Geburt mit einigen Problemchen zu kämpfen – befand sie sich zuletzt in der 41. Schwangerschaftswoche. Doch vor wenigen Tagen erblickte dann ihr Baby das Licht der Welt. Die Schauspielerin und ihr Freund Tony teilen diese freudige News prompt mit ihren Fans via Instagram: "Wir sind verliebt und genießen jetzt erst mal die Zeit zu dritt! Nina hatte eine sehr lange Geburt, aber den beiden geht es gut."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de