Seit einer Woche flimmert nun schon die dritte Staffel von Love Island über die deutschen TV-Bildschirme. Vor allem zwischen Yasin und Samira entpuppt sich das Flirten als richtiges Hin und Her. Ex-Islander Jan Sokolowsky hat auch in diesem Jahr wieder ein Auge auf das Liebesspektakel geworfen und findet besonders Yasins Verhalten enttäuschend. "Vor allem sind die da seit vier Tagen drin und da war er doch sehr eifersüchtig auf diesen Amin und hat sich in meinen Augen viel zu groß aufgespielt", erzählte er gegenüber Promiflash.



