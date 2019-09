Benjamin Boyce (51) und Kate Merlan (32) gehen seit ihrer Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars getrennte Wege! Während der Dreharbeiten krachte es immer wieder heftig zwischen den einstigen Turteltauben. Vor allem bei den Spielen war der sonst ruhige Sänger stets aus der Haut gefahren – und genau das sei das Problem gewesen, erklärt nun Sommerhaus-Mitstreiterin Sabrina Lange (52) im Promiflash-Interview: "Das hat mich halt zweifeln lassen, ob da wirklich so eine Liebe besteht. Weil er auf eine Art so empathisch ist, so liebevoll ist und so gütige Augen hat. Und dann aber bei Kate so aggressiv reagiert."

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de



