Am vergangenen Wochenende gaben sich Jessica (25) und Niklas Schröder (30) das Jawort. Promiflash war live vor Ort und sprach gleich im Anschluss an die Trauung mit den frisch Vermählten. Lief denn während der Zeremonie alles nach Plan? "Fun Fact: Ich hab während der Trauung meine Kontaktlinse im linken Auge verloren. Ich hab einfach geweint, gedrückt und dann hing sie in meiner Hand", gab Jessi eines der kleinen Malheure offen zu.



