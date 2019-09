Wie geht es Jonas Ems (22) nach der Trennung von seiner Netz-Kollegin Denise Mski (19)? Über einen Monat ist es her, dass die beiden Influencer ihr Liebes-Aus verkündeten – nach drei Jahren Beziehung. Seitdem war es still um den 22-Jährigen geworden. Jetzt meldet er sich mit einem kleinen Gefühls-Update zurück: "Nach einem Monat geht es mir auf jeden Fall schon ein gutes Stück besser als damals. Man darf sich aber auch nicht der Illusion hingeben, dass man jetzt sagen kann: Ey, so 'ne Beziehung, die jetzt drei Jahre ging, die hat man nach 'nem Monat schon wieder vergessen oder man hat alles direkt verarbeitet", meint Jonas in einem aktuellen YouTube-Video.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de