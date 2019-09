In puncto Umzug ist Sila Sahin (33) mittlerweile wohl ein echter Vollprofi! Erst im vergangenen Jahr zog sie gemeinsam mit ihrem Mann Samuel Radlinger (26) nach Norwegen – jetzt verschlägt es die Schauspielerin und den Torwart erneut ins Ausland. "Neues Kapitel... Hallo England", verkündet der Ex-GZSZ-Star auf seinem Profil bei Instagram. In Großbritannien steht der Kicker seit Kurzem für den englischen Zweit­li­gisten FC Barnsley auf dem Feld.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de