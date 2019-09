Mit Promiflash sprach Moderator Amiaz Habtu (42) über die Details hinter den Kulissen von Die Höhle der Löwen. Während die einzelnen Pitches der Start-ups im TV lediglich 30 Minuten dauern, sieht das in Wahrheit ganz anders aus. "Das heißt, so was kann auch gerne mal teilweise, keine Ahnung, anderthalb Stunden gehen oder so", plaudert der "Wer weiß es, wer weiß es nicht?"-Star im Interview aus.



