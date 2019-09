Mit Baby Stormi (1) ist das Familienglück von Travis Scott (28) und Kylie Jenner (22) perfekt. Die Beauty-Unternehmerin scheint in ihrer Rolle als Mutter besonders aufzugehen und die Zeit mit ihrer Kleinen in vollen Zügen zu genießen. Doch mit Kind im Haus liegen die Prioritäten natürlich woanders. Zeit für Dinge, denen man sich sonst widmete, fehlt manchmal im Alltag. Doch Kylie und Travis haben anscheinend die perfekte Balance gefunden und es geschafft, auch ihr Sexleben aufrechtzuerhalten.

Einen derart intimen Einblick in ihr Privatleben hat Kylie noch nie gewährt. Die 22-Jährige ließ sich für den Playboy ablichten und im Zuge der Coverstory von ihrem Baby-Daddy interviewen. Im Gespräch fühlte der Rapper seiner Liebsten auch in Sachen Sex auf den Zahn. "Viele Leute behaupten, dass es schlecht für das Sexleben sei, ein Baby zu haben", so Travis. "Ich habe das Gefühl, dass wir bewiesen haben, dass dieses Gerücht falsch ist", lautete Kylies eindeutige Antwort. "Du erinnerst mich daran, dass Mutterschaft und Sexualität koexistieren können – und nur weil man seine Sexualität auslebt, heißt das nicht, dass man eine schlechte Moral hat oder keine gute Mutter ist. Man kann sexy und gleichzeitig eine coole Mutter sein."

Kylie und Travis schweben also weiterhin auf Wolke sieben: "Zwischen uns stimmt nicht nur die Chemie, wir haben auch viel Spaß zusammen", schwärmte Stormis Mama.

Splash News Travis Scott und Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner beim Playboy-Shooting, 2019

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star

