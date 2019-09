Dieses Trio kann sich wirklich sehen lassen: Vor wenigen Tagen veröffentlichten Miley Cyrus (26), Ariana Grande (26) und Lana Del Rey (34) ihren gemeinsamen Song zum neuen "3 Engel für Charlie"-Film. In "Don't Call Me Angel" zeigen sich die drei Power-Frauen aber alles andere als engelsgleich – in hotten Outfits und verruchter Atmosphäre verdrehen sie ihren Fans den Kopf! "Diese drei würden eine höllisch gute Band abgeben", schreibt ein User unter dem Video auf YouTube.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de