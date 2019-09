Muttersein ist kein Kinderspiel – das könnte Samantha Justus (29) wohl sofort unterschreiben. Das Bachelor-Babe wurde im Januar 2018 zum ersten Mal Mutter. Die Geburt ihres Sohnes Ilja Nael hat aber nicht nur ihr Leben von Grund auf verändert, sondern auch ihren Körper. Fast zwei Jahre nach der Entbindung hat sich die Vollblutmama nun entschlossen, sich einem Beauty-Eingriff zu unterziehen. Promiflash offenbart Sam jetzt, was es mit der OP auf sich hat!

Im exklusiven Gespräch erklärt die Fernsehbekanntheit: "Das Stillen und Abpumpen hat meinen Brüsten sehr zugesetzt. Es wird gesagt, dass sich die Brüste nach rund einem Jahr wieder erholen würden – jetzt, fast zwei Jahre später, ist es leider nicht mal ansatzweise besser und ich fühle mich unwohl", gesteht die 29-Jährige. Die bereits morgen anstehende Brust-OP soll ihrem Selbstwertgefühl wieder auf die Sprünge helfen.

Samantha steht voll und ganz hinter ihrer Entscheidung; "Ich bin nicht nur Mutter, sondern auch noch eine Frau. Nun freue ich mich, meine alte Brustform und mein positives Körpergefühl zurückzubekommen", erzählt sie Promiflash. Ihre Fans will die Bachelor in Paradise-Kandidatin anhand eines Videos ebenfalls an diesem Schritt teilhaben lassen.

Instagram / samantha_justus Samantha Justus und ihr Sohn Ilja

Instagram / samantha_justus Samantha Justus, Instagram-Model

TVNOW Samantha Justus, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

