Große Aufregung bei Mischa Mayer! In Folge neun des Flirt-Formats Love Island durfte der Muskelmann mit seiner Auserwählten Ricarda Raatz die Privatsuite der Villa für eine Nacht beziehen. Die Brünette betrat das Schlafzimmer nicht unvorbereitet: Vor der Tür wedelte sie vorher noch mit einem sexy Spitzen-Nachthemdchen in Schwarz herum. Dieser Anblick wurde dem Muskelmann aber offenbar im Nachhinein etwas zu heiß...

Ein zärtlicher Kuss in der schaumgefüllten Badewanne, eine wilde Knutscherei im Bett und dann... Ende im Gelände! Bei dem Inselpaar der ersten Stunde wackelte es zunächst zwar tatsächlich unter den Decken – aber nur für ein paar Sekunden. "Wir müssen hier auch gar nicht, wenn du nicht willst", versicherte Ricarda ihrem Nebenmann, der wiederum entgegnete: "Doch, ich muss meinen Mann stehen!" Blöd nur, dass dieses Vorhaben (nicht) in die Hose ging! "Der will nicht. Das tut mir so leid, man. Ich fühle mich so unter Druck gesetzt, so was habe ich noch nie gehabt", bedauerte der verletzliche Insel-Macker.

Dabei hatte er Ricarda wenige Moment zuvor noch mit einem Gefühlsausbruch der anderen Art überrascht: "Ich mache alles, was du willst. Ich liebe dich, ich schwör's", ging es Mischa unter den Daunen in Blitzgeschwindigkeit über die Lippen. Ob die Liebeserklärung für das unglückliche Ende verantwortlich war? Fest steht jedenfalls eins: So "ausgehungert" wie er zunächst dachte, wird der Romantiker am nächsten Morgen wohl doch nicht sein...

Nächste Folge von "Love Island" morgen Abend um 22:15 Uhr bei RTL II

RTL II/Magdalena Possert Mischa und Ricarda werden intim

RTL II/Magdalena Possert Mischa und Ricarda in der Privatsuite

RTL II/Magdalena Possert Ricarda und Mischa in der Privatsuite

