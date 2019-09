Heute Abend könnte es noch heißer auf Love Island werden! Seit rund einer Woche flirten die Single-Kandidaten, dass die Palmen beben. Damit es auch ja nicht langweilig wird, gab es schon eine Menge Aus- und Einzüge. Doch in der heutigen Ausgabe könnte es bei einem Couple, das seit der ersten Folge zusammen ist, richtig ernst werden: Eine Vorschau zeigt, dass Ricarda Raatz und ihr TV-Partner Mischa Mayer die allererste Nacht in der Privat-Suite verbringen dürfen!

Kommt es nun endlich zum ersten Islander-Sex? In Episode neun dürfen die Teilnehmer selbst entscheiden, welches Paar das abgeschiedene Liebesnest einweihen darf. Wie ein RTL II-Clip anteasert, einigen sie sich unter tosendem Applaus darauf, dass es der Muskelmann und seine Auserwählte werden sollen. Mischa ist kurz davor sichtlich nervös: "Ich hab Angst, warst du schon mal mit dem Löwen im Käfig?", entgegnet er seinen Kollegen lachend. Für die restliche Liebesinselbelegschaft ist indes klar, bei den beiden wird es definitiv knallen! "Ich glaube, die nehmen die Bude heute auseinander. So Feuer und Feuer, so Kugelball. Bumm", ist sich Danilo sicher.

Dass der Sender für alles gesorgt hat, wird kurz vor dem Einzug ins Liebesnest klar – Ricarda zeigt den anderen, dass sie sogar schöne Dessous von der Produktion bereitgelegt bekommen hat. Aber werden die beiden wirklich zum Äußersten gehen? Vorab hatten sie im Promiflash-Interview darauf unterschiedliche Antworten. Hatte Mischa ein Schäferstündchen vor laufender Kamera nicht ausgeschlossen, war Ricarda da ganz anderer Meinung: "Sex in der Villa würde ich nicht wollen, weil ich nicht der Typ dafür bin. Auch außerhalb des Fernsehens bin ich keine, die beim ersten oder zweiten Date direkt ins Bett geht." Was glaubt ihr: Werden die beiden dennoch miteinander schlafen? Stimmt ab.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

Love Island, RTL II Ricarda und Mischa, "Love Island"-Couple 2019

RTL II / Magdalena Possert Mischa und Ricarda bei einem "Love Island"-Spiel

RTL II, Paris Tsitsos Mischa und Ricarda im "Love Island"-Sprechzimmer

