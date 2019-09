Dieser Traumurlaub hat für David Friedrich (29) kein perfektes Happy End genommen! Mit Freundin Maxime Herbord (25) verbrachte der Musiker märchenhafte Tage in Thailand, doch dann bereiteten ihm geschwollene Lymphknoten Ärger. Der Eskimo Callboy-Drummer weiß die Community aber zu beruhigen – auch wenn seine Ärzte noch nicht wissen, was ihm fehlt. "Mir geht’s aber gut! Ich hab gar keine Probleme, gar nix. War beim HNO, mit den Zähnen ist alles gecheckt worden. Jetzt müssen wir zwei Tage warten, ansonsten muss ich ins Tropeninstitut und dann wird da geguckt, ob ich mir was eingefangen habe", erklärte der Schlagzeuger in seinen Instagram-Storys.



