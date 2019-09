Es ist endlich wieder da: Katja Krasavices (23) Musikvideo zu "Sugar Daddy"! Wegen des skandalträchtigen Videos hatte die Berufsnacktschnecke in den vergangenen Wochen jede Menge Ärger am Hals. Obwohl der Clip zu ihrem neuen Song sofort in den YouTube-Trends landete, löschte ihn das Unternehmen ohne Vorwarnung. Dem Internetgiganten zum Trotz richtete die Blondine nun einen weiteren Kanal ein und lud das Filmchen erneut hoch. "Ich hoffe, ich bin euch ein gutes Beispiel darin, zu zeigen, dass man immer wieder aufsteht, wenn man hinfällt", so die 23-Jährige in einem YouTube-Video.



