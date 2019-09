Niklas Schröder (30) pfeift auf seine OP-Spuren! Der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat gab am vergangenen Samstag im Standesamt Schloss Hünnefeld in Bad Essen seiner Jessica (25) das Jawort. Trotz seines schicken Outfits stachen allerdings die Rückstände seiner Haartransplantation von vor drei Monaten ins Auge. Das machte dem Reality-Star aber nichts aus. "Ich hatte alles vorbereitet, habe ich aber nicht genutzt. Ich habe einfach gesagt: Ich bin so, wie ich bin. Es ist einfach ein bisschen rot da oben, sch**ß der Hund einen Haufen drauf", erklärte er gegenüber Promiflash.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de