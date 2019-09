Ausschließlich in der Sonne liegen und die Seele baumeln lassen? So etwas kommt Janine Pink (32) und Tobias Wegener (26) in ihrem Paar-Urlaub offenbar nicht in die Tüte! Aktuell genießen die Promi Big Brother-Siegerin und der Drittplatzierte der letzten Staffel ihre allererste Reise zu zweit. Ihre Ferien in Dubai gestalten die Serienbekanntheit und der Kuppelshow-Star aber lieber actionreich statt entspannt: Wie ihre Instagram-Storys zeigen, machten sie eine flotte Spritztour durch die arabische Wüste!



