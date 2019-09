Hinterm Steuer eines türkisfarbenen Minis ist es Michael Wendler (47) nicht geheuer! Zurzeit tourt der Schlagerstar mit seiner Freundin Laura (19) in einem Leihwagen durch Spanien. Doch das Pärchen wurde mit einem Mini abgespeist – für den Wendler ein sensationelles Unding: "So, der erste Tag in einem Mini. Ich bin noch nie Mini gefahren. Das ist der totale Abstieg", regte sich der 47-Jährige in seiner Instagram-Story auf. Und auch Laura, die nicht einmal einen Führerschein besitzt, meckerte auf hohem Niveau.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de