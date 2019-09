Will Aaron Carter (31) die schwangere Frau seines Bruders Nick (39) etwa töten? Der Sänger leidet unter Schizophrenie sowie einer Angststörung. Neulich sei er sogar beinahe von der Polizei in die Psychiatrie eingewiesen worden. Nun machen weitere, besorgniserregende Neuigkeiten die Runde: Der 31-Jährige soll die Absicht geäußert haben, Nicks Partnerin Lauren Kitt umbringen zu wollen. Aarons Geschwister zogen nun zum Schutz ihrer Familie die Konsequenzen daraus: "Nach reiflicher Überlegung bedauern meine Schwester Angel und ich, dass wir heute eine einstweilige Verfügung gegen unseren Bruder Aaron einholen mussten", schrieb der Backstreet Boys-Star via Twitter.



