Bedauerliche Neuigkeiten um Jessica Jaymes! Seit 2002 ist der Name der US-Amerikanerin nicht mehr aus der Erotikindustrie wegzudenken: Die damals 26-Jährige drehte ihre ersten Pornos – ihr großer Durchbruch folgte zwei Jahre später. Jessica trat seither nicht nur in unzähligen TV-Sendungen wie "The Howard Stern Show" auf, der Filmbekanntheit wurde sogar eine Auszeichnung von der AVN Hall of Fame zuteil. Doch jetzt ist die 43-Jährige plötzlich verstorben!

Wie TMZ vom Polizeivollzugsdienst erfahren haben will, habe ein Freund am Dienstagnachmittag Ausschau nach Jessica in deren San Fernando Valley-Anwesen gehalten. Zu diesem Zeitpunkt habe der Kontakt nämlich schon länger nichts von dem Pornostar gehört. Bei dessen Ankunft habe er die Brünette bewusstlos vorgefunden. Wie der Berichterstatter weiter schreibt, sollen die Feuerwehr und der Rettungsdienst währenddessen telefonisch über einen Herzstillstand bei einer Frau alarmiert worden sein.

Bei ihrer Ankunft hätten die Sanitäter aber nichts Derartiges feststellen können: Jessica soll stattdessen auf der Stelle für tot erklärt worden sein. Ihre Todesursache ist zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt – werde aktuell aber ermittelt. Vor Ort seien allerdings eine Reihe von verschreibungspflichtigen Medikamenten aufgefunden worden. Ob diese auf ihre Vergangenheit mit Krampf- und Schlaganfällen zurückzuführen sind, ist bisher unklar.

Instagram / theofficialjessicajaymes Jessica Jaymes, Porno-Star

Getty Images Jessica Jaymes in L.A.

Instagram / theofficialjessicajaymes Jessica Jaymes, Erotik-Star



