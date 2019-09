Turbulente Wochen für Aaron Carter (31)! Der einstige Kinder-Star scheint schwer in der Krise zu stecken. Nachdem der Musiker das Liebes-Aus von seiner Partnerin überwinden musste, machte er zuletzt mit weiteren schlimmen Schlagzeilen von sich reden. Der Amerikaner legte sich mit seinem berühmten Bruder Nick (39) an und soll sogar gedroht haben, dessen Frau zu ermorden. Jetzt knöpfte sich Aaron das nächste Familienmitglied vor.

Auf Twitter machte der frühere Teenie-Schwarm eine Reihe von Anschuldigungen. Dabei sprach er auch über die Beziehung zu seiner Schwester Leslie (✝25). "Meine Schwester hat mich im Alter von zehn bis dreizehn Jahren vergewaltigt, als sie auf ihren Medikamenten war." Sein 2012 verstorbenes Geschwisterkind soll genau wie er unter einer bipolaren Störung gelitten und deswegen starke Antidepressiva genommen haben. Zudem sollen sich auch zwei seiner Background-Tänzer an ihm vergangen haben, als er acht Jahre alt war. Wegen dieser Vorfälle habe sich Aaron jahrelange in Therapie begeben müssen.

Die Kurznachrichtenplattform nutzte der Blondschopf zudem, um weiter gegen den Backstreet Boys-Sänger zu schießen. Sein Schicksal sei nämlich kein Einzelfall bei den Carters: "Jetzt ist Nick an der Reihe, die Wahrheit zu erzählen, was er einem der Mädchen in unserer Familie angetan hat." Mit dem Erzählen seiner vermeintlichen Wahrheit wolle der 31-Jährige allen Opfern von Missbrauch und Vergewaltigung helfen, sich ebenfalls zu öffnen und über ihre Erfahrungen zu sprechen.

Noemi Torres/WENN Aaron, Vijay, Leslie, Angel und Nick Carter im Jahr 2006

SIPA PRESS / ActionPress Aaron Carter in Los Angeles, 2017

Getty Images / Chad Buchanan Nick und Aaron Carter bei der TCA Summer Tour 2006



