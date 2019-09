Alena Gerber (30) ist im Laufe der Zeit eines klar geworden: So wie früher will sie nie wieder aussehen! Immer wieder musste sich das Model heftiger Kritik wegen ihrer überaus schlanken Figur stellen. Dabei habe sie schon damals gewusst. "Mein Körper war jahrelang dermaßen klapperdürr, ich bin mir dessen auch bewusst gewesen und rannte von Arzt zu Arzt, um herauszufinden, warum mein Körper nicht genug ansetzt", schrieb das Model in einem emotionalen Statement auf Instagram. Grund dafür sei ihr stressiger Shooting-Alltag gewesen: "Nahrung wurde nur als schnelle Energiequelle gesehen und genauso sah ich aus. Ausgemergelt, schlechte Haut." Mit ihren offenen und ehrlichen Worten möchte die frischgebackene Mama nun jungen Mädchen deutlich machen, dass sie auf sich und ihre Gesundheit achten sollen.



