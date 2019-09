Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Zoe Saip ist offenbar ein echter Freigeist und sie scheint alles andere als einen streng asketischen Lifestyle zu pflegen: Auf Social Media zeigt sie sich immer wieder bei einem Gläschen Wein und in extravaganten Outfits – vor allem aber provoziert sie mit ihren Bildern gern ein wenig. Von Zeit zu Zeit hält sie beispielsweise den Stinkefinger in die Kamera – nun aber auch ihren nackten Oberkörper!

Auf einem aktuellen Instagram-Foto steht Zoe inmitten der Alpen und streckt die Arme in die Luft. Dabei ist sie obenrum unbekleidet, nur ein Tape-Verband ziert ihre Schulterpartie. Mit ihren Händen formt sie das Victoryzeichen und kommentiert das Bild mit: "Starte den Tag richtig." Die Insta-Story offenbart noch eine andere Botschaft hinter dem Bild: "Befreit die Brüste". Ihren Followern scheint der provokante Post zu gefallen. "Nicht ein bisschen frisch ohne Oberteil? Aber schöner An- bzw. Ausblick", kommentiert ein User.

Ob Zoe etwa von Daniela Katzenberger (32) inspiriert wurde? Die posiert aktuell fast schon regelmäßig mit freiem Oberkörper vor schönen Naturkulissen. So zeigte sie sich schon vor grün bewachsenem Gebirge, am Meer und in einem buddhistischen Garten. Zum letzten Post schrieb sie: "Weil‘s so schön war: Noch mehr lecker Hater-Futter!"

Instagram / zoesalome Zoe Saip, 2019

Instagram / zoesalome Zoe Saip, 2019

Instagram / danielakatzenberger Reality-Ulknudel Daniela Katzenberger

