Daisy Mason zieht das Gefühlschaos förmlich an – womit die Downton Abbey-Hilfsköchin bereits in der Serie für etliche Schmunzler sorgt. Auch im Film scheint die turbulente Liebeskurve nicht abzuebben. Achtung, Spoiler! Im Promiflash-Interview verriet Daisy-Darstellerin Sophie McShera: "Sie ist unersättlich, ich liebe es, es ist so unterhaltsam. Es war sehr lustig, diese ganzen Eifersuchtsszenen zu spielen, wir hatten dabei so viel Spaß!" Ob das Schicksal ein Happy End für ihre Rolle bereithält? Ab dem 19. September wissen die Fans mehr – dann kommt "Downton Abbey" endlich in die Kinos!



