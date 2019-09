Dieses Event wird in den Terminkalendern der Stars wohl immer rot markiert! Am Mittwochabend fand zum vierzehnten Mal der alljährliche Dreamball statt. Auf dem roten Teppich tummelten sich dabei etliche Promis, die sich im Rahmen des Veranstalters DKMS Life für krebskranke Frauen einsetzen. So bietet die Organisation beispielsweise kostenlose Make-up-Seminare an: Dort sollen Patientinnen neuen Mut schöpfen, sich trotz sichtbarer Strapazen der Chemotherapie frei und unbefangen zu zeigen. Doch auf der Charity-Gala wird nicht nur Geld für den guten Zweck gesammelt, auch bei den prominenten Gästen löst sie etwas aus: "Heute Abend wird das Leben gefeiert und man darf sich noch mal bewusst werden, wie wichtig das Privileg Gesundheit ist", erklärte Influencer Riccardo Simonetti im Promiflash-Interview. Ein ähnlich schönes Gefühl wurde auch bei Fitness-Beauty Pamela Reif (23) geweckt: "Man fühlt sich immer so geerdet, weil man vor Augen geführt bekommen hat, dass Gesundheit eigentlich das Wichtigste auf der Erde ist und dass alles andere plötzlich zweitrangig ist."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de