Sexy Bikini-Schnappschuss von Demi Lovato (27)! Die Sängerin sorgt auf ihren Social-Media-Plattformen schon seit einiger Zeit mit freizügigen, unbearbeiteten Fotos ihres Bodys für Aufsehen. Gerade ihr letztes Bild, welches sie in einem String-Bikini in Leo-Print zeigt, zog alle Blicke auf sich. Doch vor allem zieht die 27-Jährige mit ihrem neuen Selbstbewusstsein eine ganz besondere Person an: Insider-Quellen berichten, dass die "Sorry Not Sorry"-Interpretin nun mit Ex-Bachelorette-Kandidat Mike Johnson anbändelt.

Weckten etwa genau diese Posts Mikes Interesse? Laut des britischen Magazins Daily Mail erregte ein Anfang September veröffentlichtes Bikini-Posting von Demi die Aufmerksamkeit ihres Schwarmes Mike. Eine Celebrity-Quelle verriet dem People-Magazin nun, dass die Amerikanerin und der attraktive Rosenkavalier tatsächlich "Spaß haben und sich gegenseitig kennenlernen". Außerdem fügte die Quelle hinzu, dass "sie eine Weile privat geredet und herumgehangen haben."

Allerdings scheint Mike schon seit einiger Zeit ein Auge auf die hübsche Brünette geworfen zu haben. In einem Interview mit dem YouTube-Format "Reality Check" sagte er: "Es wäre definitiv cool, an sie heranzukommen. Ich denke, sie ist sexy, hat einen süßen kleinen Hintern und eine gute Stimme."

Instagram / mikejohnson1_ Mike Johnson, bekannt durch US-Bachelorette

Anzeige

Instagram / ddlovato Demi Lovato, Sängerin

Anzeige

Instagram / mikejohnson1_ Mike Johnson, US-Bachelorette-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de