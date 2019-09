Pietro Lombardi (27) ist ganz vernarrt in eins der Love Island-Mädels! Ja, auch der amtierende DSDS-Juror gönnt sich aktuell Abend für Abend die feuchtfröhliche Kuppelsendung. Dabei hat der Papa von Alessio (4) offenbar nur Augen für eine Lady: Er steht voll auf Melissa, wie er in seiner Instagram-Story verraten hat! "Ich meine das wirklich ernst. Melissa, ich möchte dich kennenlernen. Ich schwöre, Jana Ina, bitte mach mal was klar", schwärmte er im Netz. Doch steht die freche Brünette überhaupt auf Typen wie den Sänger? Im Promiflash-Interview erzählte die 23-Jährige zumindest, was sie an einem Mann abturnt: "Mich könnte man vergraulen, wenn man total eingebildet ist." "Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags ab 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags ab 22:15 Uhr.



