Nimmt Mischa Mayer heute Abend den Mund etwas zu voll? In der vergangenen Love Island-Folge sorgten der Brandschutzmonteur und seine Show-Partnerin Ricarda Raatz für einen der unangenehmsten Momente in der Liebesinsel-Geschichte: Bei einer romantischen Nacht in der abgeschiedenen Privat-Suite konnte der 27-Jährige im wahrsten Sinne des Wortes nicht seinen Mann stehen. Unter der Decke des Liebesnests herrschte zum Leidweisen beider Islander tote Hose. Doch wieso prahlt Mischa ausgerechnet am Morgen danach vor seinen Jungs mit seiner Bett-Performance?

In einer RTL II-Vorschau ist zu sehen, wie Ricarda und Mischa nach ihren gemeinsamen Stunden im Doppelzimmer von den anderen Show-Teilnehmern empfangen werden. Und dabei erzählen die beiden ihren Freunden zwei unterschiedliche Versionen! Obwohl ganz Deutschland dabei zugesehen hat, wie er seine Liebste nicht beglücken konnte, mimt der Ludwigshafener vor seinen Jungs den erfolgreichen Stecher: "War geil! Wir haben ganz normalen Sex gehabt." Seine Kumpels klopfen ihm daraufhin anerkennend auf die Schultern.

Die enttäuschte Brünette beschreibt ihren Mädels den Höhepunkt der Sex-Pleite hingegen so: "Und dann ist er von mir runtergegangen und hat gesagt 'es geht nicht'. Ich bin auch nicht gekommen oder so", stellt sie ernüchternd fest. Ob Ricarda oder die anderen Ladys den durchtrainierten Macho wohl noch vor seinen Kumpels auffliegen lassen?

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II/Magdalena Possert Ricarda und Mischa in der Privatsuite

RTL II / Magdalena Possert Mischa und Ricarda, "Love Island"-Couple 2019

RTL II/Magdalena Possert Mischa und Ricarda "Love Island"-Couple

