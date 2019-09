Überraschender Baby-Segen für Mr. Big! Der Sex and the City-Star Chris Noth (64) erwartet sein zweites Kind – und das elf Jahre, nachdem er mit seiner Partnerin Tara Lynn Wilson einen Sohn bekommen hat. Das Paar ist bereits seit 17 Jahren liiert, geheiratet wurde aber erst im April 2012. Dass sieben Jahre später ein zweiter kleiner Racker unterwegs ist, verkündete der 64-Jährige nun höchstpersönlich im Netz!

Auf Instagram teilte der Schauspieler ein Foto seiner schwangeren Frau – und verriet im Text darunter auch gleich, welches Geschlecht die beiden erwarten: "Orion bekommt einen Bruder", schrieb der zukünftige Zweifachpapa unter den Schnappschuss. Lange kann es außerdem nicht mehr dauern, denn Tara hat schon eine ordentliche Baby-Kugel, wie das Pic ebenfalls deutlich zeigte.

Mit 64 Jahren noch einmal Vater zu werden, scheint Chris ein wenig Sorgen zu machen. Unter dem Bild schrieb er nämlich außerdem selbstironisch: "Ich sollte mich besser mal in Form bringen!" Auch die Stars und Sternchen sind von dem Schwangerhammer mächtig überrascht. So freute sich SATC-Kollegin Sarah Jessica Parker (54) unter dem Post ungemein: "Oh mein Gott! Ich freue mich so für euch beide."

