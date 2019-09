In der neunten Folge von Love Island durften Mischa Mayer und Ricarda Raatz innige Stunden in der Privatsuite verbringen – doch anstatt eines heißen Schäferstündchens herrschte bei den beiden tote Hose! Denn der Mini-Muskelmann wollte einfach nicht! Ob Mischas unverhofftes Liebesgeständnis Schuld am Sex-Fail war? Für die Zuschauer der Kuppelshow war diese Gefühlsachterbahn einfach zu peinlich – sie schämten sich fremd!



