Anne Wünsche (28) freut sich auf ihr neues Leben! Nach ihrer Trennung von Henning Merten im vergangenen Januar hielt die YouTuberin es nicht mehr in dem Haus aus, in dem sie jahrelang mit ihrem Ex gewohnt hat. Mit ihren Töchtern Miley und Juna soll jetzt in einer süßen Wohnung alles besser werden: "Ich freu mich so sehr auf unseren Neuanfang in Berlin. Wir drei gegen den Rest der Welt", zeigt sich Anne glücklich auf Instagram.



