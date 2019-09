Hat Mischa Mayer etwa allen bisherigen Love Island-Staffeln die Krone aufgesetzt? Diese Woche sorgte der durchtrainierte Fitnessliebhaber für ein echtes Trash-Highlight in der Geschichte der feuchtfröhlichen Kuppelsendung: Zum ersten Mal missglückte ein Schäferstündchen im Liebesnest! Beim Tête-à-Tête mit Gespielin Ricarda Raatz wollte sein Gemächt nicht so, wie er es gern wollte. Dafür hagelte es von den Zuschauern Spott und Häme. Aber war das wirklich der peinlichste Moment der Show überhaupt? Promiflash erinnert an vier weitere Skandale der "Love Island"-Ära!

Das Penis-Kneten

In Deutschland ging "Love Island" zum ersten Mal 2017 an den Start. Dabei sorgten natürlich nicht nur die Islander selbst, sondern auch die Spiele für peinlich berührte Fans. Eine der Challenges sticht dabei aber bis heute heraus und wurde so bisher auch in keiner der nachfolgenden Seasons wiederholt: die Genital-Modellage! Reihenweise mussten die Mädels vor versammelter Mannschaft das beste Stück ihres Show-Partners nachformen. Vor allem Elena Miras' (27) Kneteinlage sorgte damals bei den Zuschauern für Lacher, da sie die Ausmaße von Jan Sokolowkys Glied in der Dicke eines Kinderarmes einschätzte.

"Peace, Oma!"

Ein Jahr später sorgten Sebastian Kögl und Jessica Fiorini mit ihrer ersten gemeinsamen Nacht im Liebesnest für amüsierte Gesichter. Aber nicht etwa die Tatsache, dass die beiden wilden Sex miteinander hatten, brachte die Fans zum Schmunzeln. Nach vollbrachtem Akt machte sich die Blondine damals Sorgen, was ihre Großmutter denn jetzt wohl von ihr denken möge. TV-Hulk Basti sprach daraufhin Jessis Verwandte direkt an und grüßte noch nackt aus den Laken in die Kameralinse: "Peace, Oma!" Eine Szene, die die "Love Island"-Liebhaber bis heute sicher nicht vergessen haben.

Julian und Stephies Fummeleien

Julian Evangelos (27) und Stephanie Schmitz (25) brauchten 2017 kein privates Liebesnest, um sich gehörig an die Wäsche zu gehen. Die beiden Turteltauben, die auch heute noch ein Herz und eine Seele sind, fummelten damals hemmungslos im Gemeinschaftsbad unter der Dusche herum. Für viele Anhänger des Formats war das eine Spur zu viel. Doch das konnten die beiden noch toppen: Auch im Gruppenschlafzimmer konnten sie trotz Publikum nicht die Finger voneinander lassen – und hatten sogar Sex, während ihre Insel-Kollegen neben ihnen friedlich schlummerten.

Chethrin und Mikes Stelldichein

Auch dieses Geschehnis aus der Horizontalen ist ein Highlight der "Love Island"-Geschichte: Das damalige On-Off-Pärchen Mike Heiter und Chethrin Schulze (27) kam sich nach etwas Hin und Her ebenfalls in der Privatsuite näher. Doch seitdem hat sich kein weiteres Paar wieder so hemmungslos verhalten wie die beiden. Nach wenigen Minuten waren die Kameras vergessen und die zwei versuchten nicht einmal länger, mithilfe der Decke etwas zu verbergen. Auch ihr Showkollege Jan findet heute, dass dieser wilde Ritt unübertroffen bleibt: "Mike und Chethrin haben da ausgepackt und übertrieben, würde ich mal sagen", erklärte er erst vor Kurzem im Promiflash-Interview.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

Love Island, RTL II Elena Miras bei "Love Island"

Love Island, RTL II Jessica und Sebastian in der Privatsuite bei "Love Island"

Love Island, RTL II Julian und Stephanie bei "Love Island"

Love Island, RTL II Mike Heiter und Chethrin Schulze bei "Love Island"

Love Island, RTL II Mike Heiter und Chethrin Schulze bei "Love Island"



