Gerda Lewis (26) und Keno Rüst trauen sich gemeinsam ins Blitzlichtgewitter. Während öffentliche Events für die Bachelorette längst zum Alltag gehören, ist das Ganze für ihren Auserwählten noch völliges Neuland. Im Breuninger-Kaufhaus in Stuttgart absolvierte das Traumpaar jetzt seinen ersten offiziellen Auftritt nach der Kuppelshow-Staffel. Promiflash verriet Keno: "Es ist jetzt keine schwierige Situation oder so, mittlerweile ist man ja so ein bisschen Kameras gewöhnt." Anspannung wegen der ersten Red-Carpet-Erfahrung? Bei dem Dürener ist davon keine Spur!



