Am vergangenen Wochenende gab Farina Opoku, besser bekannt unter ihrem Instagram-Namen Novalanalove, ihrem Mann Pouya während einer deutsch-persischen Trauung das Jawort. Mit dabei war auch Riccardo Simonetti als eine der Brautjungfern. Promiflash traf den Moderator beim Dreamball in Berlin und dort gestand er: "Es war wunderschön. Ich hätte nicht gedacht, dass es mich so berührt, aber ich habe Rotz und Wasser geheult."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de