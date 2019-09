Woher die blauen Flecken an Anne Wünsches (28) Beinen? Kürzlich befürchteten Fans, dass zwischen der YouTuberin und ihrem Freund Karim schon wieder alles vorbei sei. Auf Nachfrage von Promiflash schaffte Anne die Gerüchte sofort wieder aus der Welt. Ärger im Paradies? Im Gegenteil! Aber auf aktuellen Fotos sind deutliche Hämatome an ihren Oberschenkeln zu erkennen, Anne klärt auf: "Es ist nichts Dramatisches. Es unterstreicht eher noch, dass ich aktuell glücklich mit ihm bin." Sie beteuert: "Ich glaube, man hat schon oft Kuss-Abdrücke oder Biss-Spuren an meinem Hals gesehen."



