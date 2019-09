Was für ein aufregender Tag für Janni (29) und Peer Kusmagk (44)! Am Donnerstag nahmen die Zweifach-Eltern an der "LEGO Rebuild the World"-Aktion in Berlin teil. Die ehemaligen Adam sucht Eva-Kandidaten hatten nicht nur Emil-Ocean (2) im Schlepptau, sondern nahmen erstmals auch ihre zwei Monate alte Tochter Yoko mit zu einem Event. Ein ganz schön anstrengender Ausflug, wie die 29-Jährige gegenüber Promiflash zugab: "Mit zwei Kindern mal eben irgendwo hinzukommen, ist nicht... Das benötigt wirklich Planung. Wir haben uns den ganzen Tag darauf vorbereitet. Man plant und man muss Dinge auch voraussehen."



