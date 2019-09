Der Kostüm-Wahnsinn bei The Masked Singer wird noch verrückter! Während der TV-Wettbewerb um Sieger Max Mutzke (38) in Deutschland erst 2020 eine Fortsetzung bekommt, geht es in den Vereinigten Staaten schon am 25. September weiter. Das dortige Rateteam mit Nicole Scherzinger (41), Robin Thicke (42), Ken Jeong (50) und Jenny McCarthy (46) darf sich in der zweiten US-Staffel auf eine knallbunte Mischung freuen: Unter anderem treten ein Ei im Anzug, ein crazy glitzernder Baum, ein megacooler Hund und ein gut gelauntes Eistütchen an. Insgesamt schmeißen sich 16 Stars in die bunten Styles – ob die Verkleidungen die deutschen Promis schon für die kommende Staffel hierzulande inspirieren?



