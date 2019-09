Diese Fast-Sex-Szene sorgt für Aufregung! Während Andrej Mangold (32) seine letzte Bachelor-Rose bereits Anfang des Jahres an Jennifer Lange vergeben hat, ist der australische Junggeselle Matt Agnew noch mittendrin, seine Frau fürs Leben zu finden. In der aktuellen Folge ging er dafür während eines Dates am Strand mit Kandidatin Abbie Chatfield auf Tuchfühlung. Das wilde Geknutsche und Abbies offener Liebes-Talk führten allerdings zu Verwirrung im Netz!

Besonders Love Island-Beauty Tayla Damir, die die erste Staffel der australischen Kuppelshow-Ausgabe gewonnen hatte, hielt mit ihrer Kritik über das Rummachen im Meer nicht hinterm Berg. “Schaue ich einen Porno oder ‘The Bachelor’? Wow, ich dachte, ‘Love Island’ wäre schlecht”, erklärte sie erstaunt in ihrer Instagram-Story – und fügte noch hinzu: “Ich habe gerade den Fernseher eingeschaltet und bin sehr verwirrt.” Dazu teilte das Reality-Sternchen noch einige Aufnahmen von Abbies “horny”-Gerede und gab den “Love Island”-Machern den Tipp, für die kommende Staffel noch eine Schippe in Sachen Sex draufzulegen.

Das freizügige Rumgemache des australischen Bachelors und seiner Knutschpartnerin irritierte auch die Twitter-Gemeinschaft. “Die Tatsache, dass ich gerade zum Dinner etwas sehen musste, das im Grunde ein Porno gewesen ist, sorgt dafür, dass ich mich unwohl fühle” und “Ihre Mutter muss so stolz sein” waren nur zwei der kritischen User-Urteile.

Instagram / drmattagnew Matt Agnew, der australische Bachelor

Instagram / tayla.damir Tayla Damir im Juli 2019

Instagram / /tayla.damir Tayla Damir im London Eye, Juli 2019

