Was für ein Jubiläum: Maren Wolf ist seit zehn Jahren auf YouTube! Mit süßen 17 Jahren startete sie ihren Kanal, damals noch unter dem Namen "BeautyPeachiii". Doch heute sind ihre ältesten Videos auf der Plattform nicht etwa von 2009, sondern von 2012 – sind der Influencerin ihre frühesten Uploads etwa peinlich? "Ich hab' ein paar Videos offline genommen, warum auch immer. Damals hatte ich, glaube ich, so eine Phase gehabt, in der ich gesagt habe: Hmm, nee, muss das sein, weiß nicht… Aber so an sich stehe ich voll dahinter", verriet sie im vergangenen Jahr im Promiflash-Interview.



