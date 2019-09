Riccardo Simonetti macht Schluss mit seinem Blog Fabulous Life of Ricci – nach sage und schreibe sieben Jahren! Ein Schock für eingefleischte Fans, die seine Inspirationen wohl schmerzlich vermissen werden. Im Interview mit Promiflash spricht der Netz-Star jetzt über seine Entscheidung: "Ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass wenn man sich weiterentwickeln möchte, muss man manchmal loslassen, wer man war. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, in eine Schublade gesteckt zu werden, in die ich nicht mehr gehöre."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de