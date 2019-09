Iris Abel (51) überraschte kürzlich mit einer neuen Frisur – vor allem ihren Mann Uwe (49)! Auf Nachfrage von Promiflash verriet die Frau des einstigen Bauer sucht Frau-Kandidaten, dass der Look dem Landwirt nicht ganz so gefalle. Doch Uwe dürfte darüber hinwegsehen: Im Juni schwärmte er noch von ganz anderen Dingen, die er an Iris schätzt. "Ich liebe natürlich ihre rehbraunen Augen, da kann ich nie genug von kriegen. Außer, wenn sie ihren Dackelblick macht, um mich damit zu erpressen", schmunzelte er im Promiflash-Interview. Auch Iris mag einen Teil ganz besonders an Uwe: "Er hat so'n süßen Popo!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de