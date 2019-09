Drei Jahre waren Jonas Ems (22) und Denise Mski (19) ein Paar, doch Mitte August teilten die beiden ihre Trennung mit. In einem emotionalen Video gab der YouTuber ein erstes Update und machte deutlich, dass das Liebes-Aus nicht spurlos an ihm vorbeigehe. Jetzt, rund einen Monat später, sprach Jonas mit Promiflash und erklärte: "Ich würde sagen, ich bin jetzt noch nicht wieder da angekommen, wo ich vorher stand. Aber es geht auf jeden Fall bergauf." Und auch Ex Denise befindet sich auf einem guten Weg. "Es ist ja jetzt auch schon ein Weilchen her", resümierte die 19-Jährige.



