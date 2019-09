Werden in diesem Jahr etwa keine Love Island-Matratzen vibrieren? Auf der Liebes-Insel ist Halbzeit angesagt und mit Samira und Yasin, Danilo und Melissa sowie Mischa und Ricarda haben sich offenbar die ersten festen Pärchen gefunden. Während die Erstgenannten sich eher langsam annähern und bisher nur bei innigen Knutschereien ihre Zweisamkeit genossen haben, ging es bei Letzteren unter der Decke bereits ziemlich heiß her. Zum vollendeten Geschlechtsverkehr ist es in der aktuellen Staffel allerdings noch nicht gekommen – im Vergleich zu vergangenen Ausgaben sind die Islander damit wahre Spätzünder!

Während der Staffel 2017 konnten sich an Tag zehn Elena Miras (27) und Jan Sokolowsky nicht mehr länger zurückhalten und genossen gemeinsam das erste Techtelmechtel der deutschen "Love Island"-Geschichte. Und auch Jessica Fiorini und Sebastian Kögl weihten im vergangenen Jahr bereits in Woche zwei ihr Liebesnest mit einem heißen Schäferstündchen ein. Zum Auftakt der zweiten Hälfte hoffen die Fans nun vor allem auf Muskelmann Mischa und seine brünette Partnerin – denn die hatten zumindest schon einen Versuch, miteinander intim zu werden, gewagt.

"Der will nicht. Das tut mir so leid, Mann. Ich fühle mich so unter Druck gesetzt, so was habe ich noch nie gehabt", musste der Fitness-Fan bei einer nächtlichen Fummelei nach dem Sex-Fail jedoch gestehen. Die TV-Zuschauer dürften nun darauf hoffen, dass die beiden dem Liebes-Spiel in den kommenden Tagen eine zweite Chance geben werden – denn der lang ersehnte Staffel-GV ist laut Statistik mehr als überfällig.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

Love Island, RTL II Jan und Elena bei "Love Island"

Anzeige

Love Island, RTL II Sebastian Kög und Jessica Fiorini bei "Love Island"

Anzeige

RTL II/Magdalena Possert Mischa und Ricarda in der neunten "Love Island"-Folge

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de