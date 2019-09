Pietro Lombardi (27) ist von Love Island-Beauty Melissa völlig hin und weg – seine Ex Sarah (26) würde sich ein Happy End für die beiden wünschen! Im Netz schwärmte der Sänger neulich von der 23-Jährigen und beteuerte, er wolle sie nach ihrem Kuppelshow-Exit unbedingt kennenlernen. Seine Baby-Mama Sarah scheint diese Euphorie überhaupt nicht zu wundern: "Also das Mädchen an sich – hab ein Bild gesehen – ist ein ganz hübsches Mädchen!", sagte die "Ich liebe nur Dich"-Interpretin im Promiflash-Interview und gab sich hoffnungsvoll: "Wer weiß, vielleicht klappt es ja? Ich drück' die Daumen!"



